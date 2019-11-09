 وطنا نيوز -عمان العربية تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف وتعطل السبت
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عمان العربية تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف وتعطل السبت
التاريخ : 06-11-2019 11:54:37 المشاهدات: 410

وطنا اليوم-عمان:قرر رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور ماهر سليم تعطيل الجامعة أعمالها احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف التي تصادف يوم السبت الثاني عشر من شهر ربيع الاول سنة 1441 هجرية الموافق للتاسع من شهر تشرين الثاني سنة 2019 ميلادية .

واستثنى القرار الدوائر التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك ضمن برنامج يحدده العميد أو المدير المعني.

وبعث الأستاذ الدكتور ماهر سليم  رسالة، وجهها إلى أسرة  الجامعة جاء فيها: “يسرني أن أتقدم بالتهنئة والمباركة لأسرة الجامعة بهذه المناسبة العطرة، أعاده الله على الأردن وقيادته الهاشمية وشعبه الأصيل بالخير والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات”.


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