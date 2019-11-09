الرئيسية | شباب و جامعات طلبة كلية الصيدلة بجامعة البترا يزورون أدوية الحكمة

وطنا اليوم-عمان:زار وفد من طلبة كلية الصيدلة والعلوم الطبية في جامعة البترا شركة أدوية الحكمة، بإشراف الدكتور إياد ملاح والدكتورة كنزا منصور. وقال الدكتور إياد ملاح إن هدف الزيارة هو تمكين الطلبة من التعرف على شركة الحكمة المختصة بالصناعات الدوائية، وكيفية تطورها في الأردن، وأضافت الدكتورة كنزا منصور أن الزيارة تهدف كذلك إلى اطلاع الطلبة على آليات تحليل الأدوية والأجهزة المستخدمة في تحليلها والتأكد من مواصفات تصنيعها بما يتوافق مع المعايير العالمية.

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