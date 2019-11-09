الرئيسية | شباب و جامعات كلية الأعمال في جامعة عمان الأهلية تحصل على (10) منح (CMA)

وطنا اليوم-حصل قسم المحاسبة في كلية الأعمال بجامعة عمان الأهلية على عشرة منح للحصول على شهادة محاسب إداري دولي (CMA) معتمد والتي قدمت من قبل معهد المحاسبين الإداريين الأمريكي (ima) بالتعاون مع مؤسسة الجمان للتدريب والاستشارات (مركز الصرح) وتم توزيع المنح العشرة على أوائل طلبة قسم المحاسبة حيث بلغت تكلفة المنحة الواحدة 1500 دينار أردني، وتم ذلك من خلال حفل أقيم في فندق روتانا (العبدلي) حيث قام السيد ريشي ما لهورتا ممثل المعهد بتسليم المنح للطلبة بحضور نائب عميد كلية الأعمال الدكتور محمد دباغية الذي تم تكليفه بالحضور من قبل الأستاذ الدكتور علاء الحوراني عميد الكلية وبحضور رئيس قسم المحاسبة الدكتور رياض دروزة والدكتور فادي العصفور من قسم المحاسبة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر