عمان الأهلية تنظم بازار الشتاء

وطنا اليوم-نظمت دائرة العلاقات العامة والدولية في جامعة عمان الأهلية وبالتعاون مع مؤسسة نادية حمامره بازار الشتاء يوم الأحد الموافق 3-11-2019 والذي استمر على مدار ثلاثة أيام.

البازار الذي اشتمل على منتجات ومعروضات متنوعة من الإكسسوارات والمشغولات اليدوية والمأكولات، ومعرض للكتب والروايات، بالإضافة لمستحضرات التجميل والصابون المصنوع من مواد طبيعية، فيما عرض مصممو الملابس منتجاتهم بأسعار تشجيعية للطلبة والموظفين، حيث وصل عدد المشاركين الذي عرضوا منتجاتهم في البازار إلى 50 مشارك من مختلف الفئات والأعمار.