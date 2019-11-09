جامعة فيلادلفيا تتقدم في تصنيف الجامعات العربية

وطنا اليوم-عمان:تواصل جامعة فيلادلفيا مسيرتها على طريق التميز والإبداع بتقدمها بواقع (10) مراتب بين الجامعات العربية وفق معيار QS لتقييم الجامعات وترتيبها، ومن الجدير بالذكر أن جامعة فيلادلفيا حصلت على المرتبة الأولى بين الجامعات الخاصة وفق تصنيفي Webmetrics و Unirank العالميين وذلك للمرة التاسعة على التوالي خلال الأربع سنوات ونصف الماضية؛ وقد تميزت الجامعة أيضاً في الكثير من المجالات العلمية والأكاديمية على المستوى الوطني والإقليمي في مسابقات المشاريع الهندسية، والحصول على الاعتماد الدولي في عدد من برامج كلية الهندسة والتكنولوجيا، والمشاركة في عشرات المؤتمرات الدولية. كما نظمت وعقدت الجامعة العديد من المؤتمرات الدولية في الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، والآداب والعلوم الإنسانية.

وحصلت الجامعة على المرتبة الأولى بين الجامعات الأردنية كافة في جائزة صندوق الحسين للإبداع والتميز في برامج علم الحاسوب في كافة الجامعات الأردنية، وتم تأكيد ذلك بالحصول على المرتبة الأولى أيضاً من خلال الوكالة البريطانية لضمان الجودة QAA؛ كما حصلت كلية الحقوق في الجامعة 2006 على جائزة صندوق الحسين للإبداع والتفوق وفقاً لمعايير وكالة ضمان الجودة البريطانية QAA أيضاً.

وكانت آخر الجوائز التي احتفلت بها الجامعة حصول الأستاذ الدكتور محمد عبيد الله عميد كلية الآداب والفنون على جائزة كتارا للرواية العربية في مجال الدراسات النقدية الإبداعية لعام 2019 على مستوى العالم العربي.

وقد ثمّن الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة هذه المنجزات مؤكداً على تقديم الدعم المطلوب للاستمرار في تميّز الجامعة ومواكبة الحداثة والتطوير والحاجات المستجدة لسوق العمل.