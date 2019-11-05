جامعة البترا والجمعية العلمية الملكية تؤسسان فريق بحثي لزيادة كفاءة المضادات الحيوية

وطنا اليوم-عمان:اتفقت جامعة البترا والجمعية العلمية الملكية على تأسيس فريق بحثي مشترك مختص في تصنيع المواد النانوية يضم باحثين من المؤسستين، بالإضافة إلى تعاونهما في مشروع بحث علمي مقترح لزيادة كفاءة أدوية المضادات الحيوية داخل جسم الإنسان.

يضم الفريق في عضويته كل من عميد البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة البترا الدكتور مياس الريماوي، وميد كلية الآداب والعلوم الدكتور رامي عبد الرحيم، والدكتور عبد المنعم الطويق والدكتور مؤيد إسعيفان ومساعد رئيس الجمعية الملكية سمو الأميرة سمية بنت الحسن للبحث والتطوير كايل كوردوڨا.

ودعا كوردوڨا الباحثين للقاء عصف ذهني مع فريقه البحثي في دائرة البحث والتطوير في الجمعية العلمية الملكية وذلك للاطلاع على المشاريع البحثية التي يقوم بها الباحثون في الجمعية لتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجمعية والباحثين في جامعة البترا.