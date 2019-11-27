 وطنا نيوز -جامعة البترا ومسابقة "هلت" العالمية تطلقان برنامج تعريفي لانتاج مشاريع ريادية
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جامعة البترا ومسابقة "هلت" العالمية تطلقان برنامج تعريفي لانتاج مشاريع ريادية
التاريخ : 05-11-2019 07:07:54 المشاهدات: 858

وطنا اليوم-عمان:أطلق مركز الريادة والإبداع في جامعة البترا بالتعاون مع مسابقة "هلت برايز" مجموعة من الفعاليات الترفيهية والفقرات التعريفية بالمسابقة العالمية بهدف تشجيع طلبة الجامعة على المنافسة فيها.

تعد مسابقة “هلت” أكبر مسابقة طلابية مفتوحة للطلبة الجامعيين من مختلف أنحاء العالم، حيث تشارك في تنظيمها هيئة الأمم المتحدة، ومؤسسة بيل كلينتون، من أجل إنشاء مشاريع ريادية، تهدف لمعالجة تحديات اجتماعية، ويكون لها تأثير على شريحة واسعة من البشرية. ويحصل الفريق الفائز في المسابقة النهائية على جائزة مالية بقيمة مليون دولار، لمساعدته في تنفيذ مشروعه على أرض الواقع.












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