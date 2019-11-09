وزير التعليم العالي الفلسطيني يزور جامعة البترا

وطنا اليوم-عمان:زار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني الدكتور محمود أبو مويس جامعة البترا وكان في استقباله رئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا لبحث عقد اتفاقيات تعاون مشترك في عدة برامج على مستوى التبادل الأكاديمي والمنح الجامعية وعقد مشاريع بحث علمي وورش عمل مشتركة بين وزارة التعليم العالي والجامعات في فلسطين وبين جامعة البترا.

وحضر اللقاء المستشار الأعلى لجامعة البترا الدكتور عدنان بدران ورئيس هيئة المديرين لشركة البتراء للتعليم المهندس "محمد مازن" الأنصاري والملحق الثقافي الفلسطيني جمال الخالدي ووفد من وزارة التعليم العالي الفلسطينية.

وأشاد أبو مويس بمكانة جامعة البترا قائلا "أتوقع أن جامعة البترا مهيئة لتحقيق مخرجات متميزة"، مضيفًا أن من أهداف الزيارة إيجاد برنامج ابتعاث لطلبة من فلسطين إلى جامعة البترا والتشبيك في مجال مشاريع البحث العلمي المشتركة بين جامعة البترا وجامعات فلسطينية.

وأكد المولا أن جامعة البترا ما تزال تسير في اتجاه تحقيق الاعتمادات لبرامجها الأكاديمية، وتعمل على تطوير برامجها الأكاديمية بما يضمن موائمة مخرجاتها التعليمية لمتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى توقيع الجامعة لاتفاقية تدريب طلبة الصيدلة في المستشفيات بدل الاكتفاء بمجال التدريب في الصيدليات بالإضافة إلى توجه الجامعة لتطوير برامج كلية الإعلام باتجاه الإعلام الرقمي.

وقدم بدران ملخصًا عن وتطوير البنية التحتية والبرامج الأكاديمية وما حققته من اعتمادات محلية ودولية بالإضافة إلى خططها المستقبلية والمتمثلة في الحصول على موافقة لإنشاء كلية لطب الأسنان، مؤكدًا أن جامعة البترا تحرص على التعاون الأكاديمي وتفعيل الاتفاقيات التي توقعها مع مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الملحق الثقافي الفلسطيني جمال الخالدي أهمية عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتبادل الأكاديمي بين الجامعات في الأردن وفلسطين لما فيه من دعم لصمود مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وتطوير.

وأكد المهندس الأنصاري أن جامعة البترا حريصة على دعم الطلبة الفلسطينيين وأنها ستعمل على تخصيص منح كاملة للطلبة المتفوقين من فلسطين وتأمين الطالبات الإناث بالإقامة ضمن سكن الجامعة الداخلي، قائلا "قلوبنا وعقولنا مفتوحة لكم".

وحضر اللقاء مستشار وزير التعليم العالي الفلسطيني الدكتور سامر عرقاوي والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي الفلسطيني الدكتور إيهاب القبج ومن جامعة البترا نائب الرئيس الدكتور تيسير أبو عرجة وعميد البحث العلمي الدكتور مياس الريماوي ومساعدة الرئيس للتعاون الدولي الدكتورة علا الدباغ وعميد القبول والتسجيل الدكتور فيصل أبو الرب ومدير مكتب التمويل الخارجي في الجامعة الدكتور علي المقوسي ومدير العلاقات العامة والدولية علاء الدين عربيات







