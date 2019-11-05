الملحق الثقافي العُماني يلتقي طلبة بلاده في عمان العربية

وطنا اليوم-عمان: رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور ماهر سليم و الملحق الثقافي العُماني الأستاذ اسماعيل البلوشي، أوجه التعاون بما يخدم الطلبة العُمانيين الدارسين في الجامعة، بحضور عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور فؤاد الجوالدة.

وجر خلال اللقاء عرض الفرص التعليمية التعلمية التي تنتهجها الجامعة لطلبتها والتخصصات التي تدرس في الجامعة وتحديداً تخصص صيانة الطائرات الذي يشهد إقبالا مرتفعا من الطلبة الخليجيين والعرب.

وفي هذا السياق التقى الأستاذ البلوشي طلبه بلاده في الجامعة لبحث القضايا الأكاديمية التي تواجه الطلبة.

وأشاد الأستاذ البلوشي خلال اللقاء الذي ضم أكثر من 100 طالب بالمستوى التعليمي والخدمي التي تقدمه الجامعة، وسعيها الدؤوب للتميز وتجسيد الريادة والابداع في جودة التعليم.

وحث الملحق الثقافي العُماني الطلبة على بذل المزيد من الجهود لاستثمار الفرص التعليمية والمساهمة بالارتقاء بالمخرجات الاكاديمية بما يخدم وطنهم.

وأشار الطلبة خلال اللقاء لبعض التحديات التي عملت الجامعة على تذليلها، مشيدين بالمستوى التعليمي المتقدم وكفاءة الهيئة التدريسية وتميزهم في أساليب التعلم المستخدمة في التدريس، كما اشادوا بتواصل ملحقية بلادهم معهم وأهميته في تجويد العملية التعليمية.