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بطولة المرحوم الدكتور (احمد الحوراني) الرياضية للمدارس الخاصة في مدارس الجامعة الأولى
وطنا اليوم-عمان:انطلقت بطولة المرحوم الدكتور (احمد الحوراني) لكرة القدم (بنين) وكرة السلة (بنات) في مدارس الجامعة الأولى َ بتاريخ 29_30_10/31 وبمشاركة مجموعة من المدارس الخاصة ( بحر العلوم ومدرسة ساندس ومدارس تراسانطة والريادة الدولية ومدارس الاتحاد والمدارس المستقلة ومدارس الكلية العلمية الاسلامية ومدرسة الفريد ومدارس المنهل ومدرسة الرواد) وقد انتهت البطولة بفوز فريق مدارس الجامعة الأولى قسم البنين لكرة القدم على مدرسة ساندس (3_2 )وفاز فريق مدارس الجامعة الأولى قسم البنات بكرة السلة على مدارس تراسانطة .
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