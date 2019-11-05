الرئيسية | شباب و جامعات بطولة المرحوم الدكتور (احمد الحوراني) الرياضية للمدارس الخاصة في مدارس الجامعة الأولى

وطنا اليوم-عمان:انطلقت بطولة المرحوم الدكتور (احمد الحوراني) لكرة القدم (بنين) وكرة السلة (بنات) في مدارس الجامعة الأولى َ بتاريخ 29_30_10/31 وبمشاركة مجموعة من المدارس الخاصة ( بحر العلوم ومدرسة ساندس ومدارس تراسانطة والريادة الدولية ومدارس الاتحاد والمدارس المستقلة ومدارس الكلية العلمية الاسلامية ومدرسة الفريد ومدارس المنهل ومدرسة الرواد) وقد انتهت البطولة بفوز فريق مدارس الجامعة الأولى قسم البنين لكرة القدم على مدرسة ساندس (3_2 )وفاز فريق مدارس الجامعة الأولى قسم البنات بكرة السلة على مدارس تراسانطة .

و حضر البطولة السيدة :(نادية الحوراني ) المشرف العام على مجموعة المدارس ومدير مدرسة البنين الاستاذ (أحمد صبحا) ومديرة قسم البنات السيدة (رنا زهير )ومجموعة من مديرات الاقسام والراعي الرسمي للبطولة السيد:( ناصر خضر ) مدير المناطق لمصنع بلدنا والراعي الرسمي شركة سنيورة ... حيث قدمت المدارس شكرها لهم لدعمهم كما شكرت الكابتن (رأفت علي) والكابتن( أمجدالشعيبي) عن كرة القدم والكابتن( أيمن ادعيبس) عن كرة السلة لهذه البطولة.

كما شكرت المدارس قسم الأنشطة ممثلا بالسيدة (هيفاء ملاك )والمدربين (سيف الكسواني )و(علاء شبانه) و(سامي منصور ) و(ميسم خلاد)و(أماني فرح ومها عربيات) ، وشكرت ايضا مسؤولة العلاقات العامة (سعاد غزال) على حسن التنظيم للبطولة.

























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