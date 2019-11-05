الرئيسية | شباب و جامعات صيدلة فيلادلفيا في زيارة تطوعية لمركز الأمل للتربية الخاصة

وطنا اليوم-عمان:انطلاقاً من رؤية جامعة فيلادلفيا وكلية الصيدلة تحديداً بأهمية المساهمة في خدمة المجتمع والمشاركة في الأعمال التطوعية تجسيدا لمعاني التواصل والتراحم ، نظمت لجنة خدمة المجتمع والنشاطات اللامنهجية والاجتماعية في كلية الصيدلة وبالتعاون مع فريق متطوعو صيدلة فيلادلفيا الطلابي، زيارة لمركز الأمل للتربية الخاصة الكائن في منطقة الجندويل، بإشراف الدكتور محمد بيان/ رئيس اللجنة. وقد قام المتطوعون بتقديم بعض الهدايا الرمزية للأطفال ومشاركتهم في بعض الالعاب الترفيهية بالإضافة إلى تناول وجبة الغذاء. وفي نهاية الزيارة شكر الدكتور محمد بيان مديرة المركز سرى قزاز على حفاوة الاستقبال كما أشاد بكادر المركز الوظيفي والتجهيزات المقدمة للعناية بذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم، كما شكر الطلبة المتطوعين وأثنا على دور جامعة فيلادلفيا في دعم مثل هذه الأنشطة التي من شأنها الحث على ترسيخ قيم التعاون ومساعدة الطلبة على تطوير مهارات الاتصال والتواصل لديهم بالإضافة إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.



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