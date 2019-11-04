إنشاء مركز للبحوث الدوائية والتشخيصية بكلية الصيدلة في جامعة عمان الأهلية

وطنا اليوم-قدم عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور محمد الطناني محاضرة تعريفية بمركز البحوث قيد الإنشاء في الكلية .

وقد حضر المحاضرة كلاً من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان ونائب الرئيس الأستاذ الدكتور ميشيل سويدان وعميد البحث العلمي الأستاذ الدكتور خالد الكعابنة وعميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور بسام محاسنة وأعضاء الهيئة التدريسية من كليات الصيدلة والعلوم الطبية المساندة والهندسة.

تضمنت المحاضرة تعريفاً برؤية ورسالة وأهداف مركز البحوث وتطلعات أ.د. الطناني في أن يكون مركز البحوث رائداً على المستوى الدولي وقادراً على إنتاج أبحاث ذات مستوى عال محلياً ودولياً في المراحل البحثية كافة بدءاً من تحديد الثغرات في الاستراتيجيات والعلاجات الموجودة حالياً وانتهاءً بتسويق المنتجات المكتشفة.

في ختام المحاضرة، أثنى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان على الجهود المبذولة من قبل عميد كلية الصيدلة والفريق المسؤول عن تجهيز مركز البحوث وشدد على ضرورة التعاون بين الباحثين في المجالات المختلفة لإنتاج أبحاث ذات جودة عالية ترتقي بمستوى جامعة عمان الأهلية ولتحسين مستوى التصنيف الدولي للجامعة عالمياً"