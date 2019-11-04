جامعة عمان الأهلية تشارك في مؤتمر افتتاح برنامج تبادل الطالب الأوروبي(+Erasmus) في جامعة برادفورد البريطانية

وطنا اليوم-شارك وفد من جامعة عمان الأهلية ممثلا بالأستاذ الدكتور غالب عريقات عميد كلية العلوم الطبية المساندة ومدير دائرة القبول والتسجيل الى جانب منسق برنامج (+Erasmus)الدكتور وسام عماري الاستاذ المشارك في كلية الصيدلة بالجامعة في فعاليات مؤتمر برنامج التبادل الطلابي الأوروبي في جامعة برادفورد بمشاركة وفود من ٢٨ جامعة من شتى أنحاء العالم، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز علاقات التعاون بين الجامعات المشاركة في مجالات تبادل الطلبة والكادر التدريسي و تعزيز البحث العلمي بتمويل من الإتحاد الأوروبي.

و قد شارك وفد جامعة عمان الأهلية في المعرض المخصص للتعريف بالجامعات المشاركة و أثمرت النقاشات إلى تأمين فرص لطلاب جامعة عمان الأهلية للدراسة والبحث العلمي في جامعة برادفورد ممولة بالكامل من الإتحاد الاوروبي ابتداء من الفصل الثاني بإرسال طالبي ماجستير مع إمكانية زيادة العدد في العام القادم. هذا و بالإضافة الى ذلك تم الإتفاق على إرسال عدد من اعضاء الهيئة التدريسية لفترة أسبوعين على الأقل شاملة تكاليف السفر و الإقامة بغرض التعاون وتحقيق التشاركية بالأبحاث بين جامعتي برادفورد و عمان الأهلية و إعطاء المحاضرات و تبادل الخبرات العلمية و العملية.

كما أبدت جامعة عمان الأهلية ترحيبها بطلبة جامعة برادفورد الراغبين بزيارة الأردن و الدراسة في جامعة عمان الأهلية.

وأكد الطرفان خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون بما يخدم طلبة الجامعتين و التأكيد على أهمية الأبحاث المشتركة بين الجامعتين والتي أثمرت بالحصول على تمويل مشترك من صناديق البحث العلمي البريطانية.

و خلال المؤتمر دعا وفد عمان الأهلية أعضاء وفود الجامعات المشاركة لزيارة جامعة عمان الأهلية لتعزيز العلاقات معها.