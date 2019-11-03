جامعة عمان الأهلية تشارك في اجتماعات المجلس الاستشاري لتحالف MIC بقيادة جامعة MIT الأميركية

وطنا اليوم-شاركت جامعة عمان الأهلية في الاجتماع الأول لتحالف MIC بقيادة جامعة MIT الأميركية في بوسطن بولاية ماساشوستس الأميركية، حيث قامت الجامعات العشر المؤسسة لهذا التحالف المميز ومنها جامعة عمان الأهلية بالتعريف عن نفسها وبرامجها، حيث مثل جامعة عمان الأهلية عضو المجلس الاستشاري في التحالف الدكتور أنس السعود مساعد رئيس الجامعة لشؤون الإعتماد الدولي والتصنيف مدير حاضنة الأعمال وقام بالتعريف عن الجامعة وبرامجها وتوجهات رئاسة وإدارة الجامعة والخطط المستقبلية.

ووضع أعضاء المجلس الاستشاري خارطة طريق لعمل جامعات التحالف للعام المقبل 2020. يعمل تحالف Make Impact على نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار حول العالم لتمكين الجامعات وكبرى الشركات العالمية من التعاون لاتاحة كل ما هو ممكن للطلبة لتفعيل الفكر الريادي القادر على انشاء شركات وأعمال قابلة للمنافسة، توفر فرص عمل، وتواكب التطور السريع في الأسواق العالمية. حيث سيستفيد عدد كبير من طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية من برامج تدريب خارجية في كبرى الجامعات والشركات الاعضاء في هذا التحالف في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وهولندا وباقي دول أعضاء التحالف.