وزير التعليم العالي الفلسطيني يزور جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم-عمان:استقبل معالي الاستاذ الدكتور مروان كمال مستشار الجامعة معالي الاستاذ الدكتور محمود ابو مويس وزير التعليم العالي الفلسطيني والاستاذ الدكتور يونس عمر و رئيس جامعة القدس المفتوحة والوفد المرافق له, بحضور الاستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة لمتابعة سبل تطوير التعاون الاكاديمي والتي تضمنتها اتفاقية تعاون مشترك أبرمت في وقت سابق بين جامعة فيلادلفيا وجامعة القدس المفتوحة في سياق تعزيز العلاقات المشتركة بين الجامعتين وسبل تعزيز التعاون في مجالات استخدام وتوظيف وسائط التعليم الحديث في العملية التعليمية للوصول للتعليم المدمج ، والنهوض بالواقع البحثي ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي .

ورحب معالي الدكتور كمال بالضيوف وأكد على متانة العلاقات الطيبة والأخوية التي تربط بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة فلسطين الشقيقة وان هذا التعاون ينسجم مع رؤية ورسالة الجامعة في السعي الى التميز وتجسيد روح الريادة والإبداع في جودة التعليم وأصالة البحث العلمي وخدمة المجتمع مبينا ان فيلادلفيا ترتبط بالعديد من الشراكات والاتفاقيات التي تسعى من خلالها الى الارتقاء بالعملية التعليمية. وأضاف أن هذه الاتفاقية تضمن تبادل الخبرات وتنفيذ العديد من البحوث العلمية المشتركة التي تخدم عملية التنمية في البلدين كما انها تساعد على دعم جامعة القدس المفتوحة في الاستمرار بأداء رسالتها التعليمية .

بدوره قال رئيس جامعة القدس المفتوحة الاستاذ الدكتور يونس عمرو ان جامعة القدس المفتوحة تسعى لتطوير التعاون مع جامعة فيلادلفيا مبينا ان جامعة فيلادلفيا جامعة أردنية متميزة في المجالات الريادية وتعزز الجوانب التعليمية التفاعلية لدى طلبتها . واستعرض الجانبان أوضاع التعاون في كافة المجالات وجدية الجامعة في الاهتمام بتطوير المناهج الدراسية ومواكبة التطورات العلمية وتوفيرها كافة الخدمات الملائمة والأجواء الأكاديمية المريحة لطلبة في كلا البلدين لإكمال مسيرتهم العلمية بكل سهولة ويسر .هذا وافاد معالي وزير التعليم العالي الفلسطيني انه سيكون هناك برنامج لاستقبال الطلبة واستضافت طلبة جامعة فيلادلفيا في الجامعات الفلسطينية .

وحضر اللقاء الاستاذ الدكتور يوسف عواد مدير مكتب جامعة القدس المفتوحة فرع نابلس والاستاذ الدكتور رشدي القواسمي مدير مكتب ارتباط جامعة القدس المفتوحة فرع عمان والسيد اياد ابو سمرة مسؤول ضمان الجودة في وزارة التعليم العالي الفلسطيني ويرافقهم الاستاذ الدكتور ماهر سليم رئيس عمان العربية المستضيفة للمؤتمر الدولي الذي تنظمه جامعة القدس وذلك في حرم جامعة عمان العربية في عمان بتاريخ 3/11/2019 وحضر من جانب الجامعة الأستاذ الدكتور محمد أمين عواد مستشار الرئيس والأستاذ الدكتور عصام نجيب الفقهاء عميد التطوير والتعلم عن بعد ومدير مركز الإبداع و الحاضنات .