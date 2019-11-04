بحث التعاون بين عمان العربية وكلية الأمير فيصل الفنية

وطنا اليوم-عمان:بحث رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور ماهر سليم مع آمر كلية الامير فيصل الفنية/ سلاح الجو الملكي الأردني العميد المهندس نالبي لبزو سبل التعاون في المجال الاكاديمي والبحثي

وبين رئيس الجامعة في اللقاء الذي حضره مساعد آمر الكلية الدكتور مروان كلوب وعميد كلية الطيران في الجامعة الدكتور أنور العساف ان الجامعة تسعى إلى توثيق العلاقات الأكاديمية والبحثية مع العديد من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالتخصصات كافة وبخاصة في مجال علوم الطيران.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود الكبيرة التي تبذلها كلية الأمير فيصل الفنية في مجال التعليم والتدريب لرفد الوطن بالكفاءات المؤهلة في مجال الطيران.

وأضاف أن الجامعة على استعداد تام للتعاون في هذا المجال لما فيه مصلحة أبناءنا المهتمين بدراسة هذه العلوم من خلال طلبة علوم الطيران، وبحث الجانبان إمكانية تبادل المطبوعات وعقد ورشات العمل وإقامة الندوات والمؤتمرات بين الطرفين.

وأشاد المهندس العميد لبزو بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه الجامعة وبخاصة في مجال صيانة الطائرات من خلال تخريج كفاءات أردنية وعربية في علوم الطيران.







