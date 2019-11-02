 وطنا نيوز -عمان العربية تشارك في المؤتمر الإقليمي الرابع بناء قيادات الموارد البشرية
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عمان العربية تشارك في المؤتمر الإقليمي الرابع بناء قيادات الموارد البشرية
التاريخ : 04-11-2019 01:40:46 المشاهدات: 1001

وطنا اليوم-عمان:شاركت جامعة عمان العربية في المؤتمر الإقليمي الرابع بعنوان "فلننهض بمواردنا البشرية" تحت شعار "بناء قيادات الموارد البشرية.

ومثل الجامعة في المؤتمر الذي تنظمه جمعية محترفي الموارد البشرية العربية "أفرا" عدد من طلبة قسم إدارة الموارد البشرية في كلية الأعمال بإشراف رئيس قسم إدارة الموارد البشرية الدكتور عماد المعلا ، وعدد من طلبة كلية الآداب والعلوم بمشاركة رئيس قسم اللغة الانجليزية والترجمة الدكتورة مي الشيخلي.

وتأتي مشاركة الطلبة في هذه المؤتمرات انسجاما مع رؤية الجامعة وفلسفتها في بناء القيادات المستقبلية، حيث أن مشاركة الطلبة تعد فرصة لاطلاعهم على التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية في الأردن والوطن العربي.

وتناول المشاركون في المؤتمر محاور تتعلق في إدارة الموارد البشرية، وتقييم الأداء، وإدارة المخاطر، وضغوط العمل.








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