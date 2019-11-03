جامعة البترا وإدارة مكافحة المخدرات تنظمان ندوة بعنوان لا للمخدرات

وطنا اليوم-عمان:نظم مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة البترا بالتعاون مع ادارة مكافحة المخدرات ندوة توعوية بعنوان (لا للمخدرات ... حياتك بتهمنا)، وهدفت الندوة الى توعية الطلبة باخطار واضرار المواد المخدرة و طرق الوقاية منها، تحدث خلالها النقيب نبيل الرواشدة عن اضرار المخدرات و اثرها على الفرد و الأسرة و المجتمع مبينا بعض الاساليب التي يتبعها تجار و مروجي المواد المخدرة للايقاع بالشباب تحقيقيا لاطماعهم المادية الخبيثه.

وتحدثت الدكتورة زينب محمد رسول الكيلاني من جامعة البترا عن اثر المخدرات و علاقتها بالتدخين مبينة ان تدخين النيكوتين قد يكون الخطوة الاولى في ادمان المخدرات و بينت ان اضرار التدخين لا تخفى على احد و انه سبب للاصابة بالامراض المزمنة و القاتله.

وتحدث مدير مركز التعليم المستمر سعد المغربي عن دور الجامعة و المركز في التصدي لمشكلة المخدرات من خلال تنظيم المحاضرات و الندوات التوعوية ايمانا منهم بضرورة ان يبقى الطلبة على وعي تمام بمخاطر هذه الافة المدمرة.







