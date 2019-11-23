 وطنا نيوز -رئيس جامعة البترا يستقبل الملحق الثقافي اليمني
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رئيس جامعة البترا يستقبل الملحق الثقافي اليمني
التاريخ : 03-11-2019 03:16:32 المشاهدات: 1150

وطنا اليوم-عمان:استقبل رئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا الملحق الثقافي اليمني الدكتورة قبله سعيد، خلال زيارة من الملحقية اليمينة لمتابعة أوضاع طلبتها الدارسين في الجامعة وبحث إمكانية زيادة عدد الطلبة الموفدين للجامعة وتعزيز التعاون.

والتقت سعيد بعمداء الكليات في الجامعة كما زارت مركز الريادة والإبداع، المتخصص في دعم الأفكار الإبداعية وتطوير المشاريع الريادة للطلبة.

وزارت سعيد استوديوهات كلية الإعلام وعمادة شؤون الطلبة، إلى جانب مركز التحكم والسيطرة، والتقت بالطلبة اليمنيين الدارسين في الجامعة لمتابعة أوضاعهم الدراسية.

واستعرض المولا إنجازات الجامعة خلال السنوات الماضية على مستوى الاعتمادات المحلية والدولية، مشيدًا بالتزام الطلبة اليمنيين على المستوى الأكاديمي وحرصهم على عكس صورة إيجابية عن بلادهم وثقافتهم.


















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