وطنا نيوز -"عمان العربية" تنفذ دورة تدريبية حول "الخدمة المدنية والكفايات الوظيفية"

وطنا اليوم-نفذت كلية الأعمال في جامعة عمان العربية دورة تدريبية لعدد من مسؤولي إدارات الموارد البشرية في مديريات وزارة التنمية الاجتماعية في إقليم الشمال بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، انطلاقا من التزام الجامعة بالمسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتقها في خدمة المجتمع والتشبيك معه.

واستعرض مدير دائرة الموارد البشرية، عضو هيئة التدريس في كلية الأعمال في الجامعة الدكتور الحارث أبو حسين؛ نظام الخدمة المدنية والكفايات الوظيفية للموارد البشرية، وأساليب التحفيز الوظيفي، وسياسات الاختيار والتعيين، وتخطيط القوى، والمسار الوظيفي، والوصف الوظيفي وتقييم الأداء.

واستهدفت الدورة عدد من مسؤولي إدارات الموارد البشرية في إقليم الشمال (لواء الكورة، وبني كنانة، والأغوار الشمالية، وبني عبيد، والمزار الشمالي، والطيبة، والوسطية، والرمثا) وجرش.