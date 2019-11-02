 وطنا نيوز -"عمان العربية" تنفذ دورة تدريبية حول "الخدمة المدنية والكفايات الوظيفية"
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
"عمان العربية" تنفذ دورة تدريبية حول "الخدمة المدنية والكفايات الوظيفية"
التاريخ : 02-11-2019 04:48:06 المشاهدات: 1268

وطنا اليوم-نفذت كلية الأعمال في جامعة عمان العربية دورة تدريبية لعدد من مسؤولي إدارات الموارد البشرية في مديريات وزارة التنمية الاجتماعية في إقليم الشمال بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، انطلاقا من التزام الجامعة بالمسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتقها في خدمة المجتمع والتشبيك معه.

 

واستعرض مدير دائرة الموارد البشرية، عضو هيئة التدريس في كلية الأعمال في الجامعة الدكتور الحارث أبو حسين؛ نظام الخدمة المدنية والكفايات الوظيفية للموارد البشرية، وأساليب التحفيز الوظيفي، وسياسات الاختيار والتعيين، وتخطيط القوى، والمسار الوظيفي، والوصف الوظيفي وتقييم الأداء.

 

واستهدفت الدورة عدد من مسؤولي إدارات الموارد البشرية في إقليم الشمال (لواء الكورة، وبني كنانة، والأغوار الشمالية، وبني عبيد، والمزار الشمالي، والطيبة، والوسطية، والرمثا) وجرش.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق