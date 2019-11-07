لقاء تنويري للطلبة المستجدين في كلية الحقوق بجامعة عمان الاهلية

وطنا اليوم-نظمت كلية الحقوق لقاءً مع طلبتها المستجدين للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2019-2020 في قاعة موسى الساكت للمحاكمات الصورية بحضور عميد كلية الحقوق الدكتور محمد الذنيبات وأعضاء الهيئة التدريسية، وقد ارتكز اللقاء على إحاطة الطلبة بميثاق الأخلاق الجامعي وإرساء مجمل الأعراف والتقاليد الجامعية الراسخة وتعريفهم بها، وهنأ العميد طلبته لاختيارهم تخصصهم في أقدم كلية حقوق خاصة في الوطن العربي والتي خرجت أفواجاً ممن يتسلحون بسلاح العلم القانوني وباتوا يتقلدون مناصب رفيعة في المجتمع.

وخلال اللقاء استعرض العميد ونائبه ورئيسة القسم مختلف القضايا الأكاديمية والبرامج المنهجية واللامنهجية التي تسعى الجامعة والكلية إلى تحقيقها خدمة لطلبتها، ونوه نائب العميد الدكتور صالح حجازي إلى أهمية خلق الألفة والاحترام بين الطلبة وأساتذتهم وشدد على ضرورة الابتعاد عن أي ظاهرة من ظواهر العنف الجامعي والاستعانة بأعضاء الهيئة الإدارية لحل أي إشكاليات قد تواجههم.

وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة وزع على الطلبة منشورات تعريفية بالجامعة والكلية، واستلموا خطتهم الدراسية وأوضحتها لهم رئيسة القسم الدكتورة شيماء أبو فرحة وعرفتهم بسبل التسجيل الالكتروني وكيفية الاستعانة بالإرشاد الأكاديمي، وأكدت على مسامعهم أهمية البناء القانوني السليم وإرساء أخلاقيات مهنة المحاماة لطلبة كلية الحقوق منذ لحظة دخولهم عتباتها.

وفي ختام اللقاء الترحيبي، دار حوار مفتوح استقبلت بموجبه إدارة الكلية استفسارات ومقترحات الطلبة واختتم العميد اللقاء متمنياً لطلبة الكلية النجاح والتوفيق.