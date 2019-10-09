جامعة فيلادلفيا تستقبل أساتذة جدد في قسم اللغة الصينية وآدابها

وطنا اليوم-عمان:تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، استقبلت جامعة فيلادلفيا أساتذة صينيين جدد انضموا إلى قسم اللغة الصينية وآدابها. وقد كانت الدكتورة وانج فانج، رئيسة قسم اللغة الصينية وآدابها، والدكتورة يو يوكينج إضافة نوعية مميزة إلى كادر معهد كونفوشيوس الصيني في جامعة فيلادلفيا، بالإضافة إلى الأساتذة الصينيين الآخرين في القسم.

وقد التقى مستشار الجامعة، الأستاذ الدكتور مروان كمال بحضور رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم بالأساتذة الصينيين الجدد ورحبوا بهم في الأردن وفي الجامعة كجزء من كادرها التدريسي.

هذا وقد ودّعت جامعة فيلادلفيا ثلاثة أساتذة صينيين آخرين الشهر الماضي، وهم الدكتور دينج والدكتور جانج والدكتورة هو، بعد أن قضوا بضعة أعوام في رحاب جامعة فيلادلفيا في الأردن لتدريس اللغة الصينية. وتكريمًا لهم، أقامت جامعة فيلادلفيا لقاء وديًا على شرفهم لشكرهم على جهودهم المبذولة في تعليم اللغة الصينية والثقافة الصينية بأسلوب محبب لطلبة الجامعة خلال الأعوام الماضية. كما ودّع طلبة قسم اللغة الصينية وآدابها الأساتذة الصينيين المغادرين في حفل صغير وقدّموا لهم هدايا تذكارية بسيطة تعبيرًا عن امتنانهم وتقديرهم لجهود أساتذتهم معهم، حيث كتبوا أسماءهم باللغة الصينية على حطّة بيضاء اللون وقدموها لهم.

ومن الجدير بالذكر أن التعاون بين معهد كونفوشيوس الصيني وجامعة فيلادلفيا قد بدأ في عام 2011، حيث رفد معهد كونفوشيوس الجامعة بعدد من الأساتذة الصينيين لتدريس مهارات اللغة الصينية كمتطلب جامعة اختياري، بالإضافة إلى إعطاء الدورات في اللغة الصينية في مكتب ارتباط جامعة فيلادلفيا في عمان. وبعد أن لاقت اللغة الصينية إقبالاً لافتًا من الطلبة في الجامعة على مدى الثمانية أعوام السابقة، استحدثت جامعة فيلادلفيا بالتعاون مع معهد كونفوشيوس قسم اللغة الصينية وآدابها في كلية الآداب والفنون في عام 2018 لمنح درجة البكالوريوس في اللغة الصينية وآدابها. وقد جاء هذا التعاون بين جامعة فيلادلفيا ومعهد كونفوشيوس إيمانًا من الجامعة بأهمية تعلم اللغة الصينية والثقافة الصينية في هذا العصر كونها لغة المستقبل.

حضر اللقاء مستشار الرئيس للعلاقات الدولية المسؤول عن معهد كونفوشيوس/ جامعة فيلادلفيا، الدكتور ابراهيم بدران، ومستشار الرئيس، الأستاذ الدكتور محمد أمين عواد، وممثلة الجامعة في معهد كونفوشيوس، الدكتورة ديما الملاحمه







