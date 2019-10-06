الرئيسية | شباب و جامعات حقوق فيلادلفيا تلتقي بالطلبة الجدد

وطنا اليوم-عمان:التقى عميد كلية الحقوق في جامعة فيلادلفيا الدكتور أسامة النعيمات بالطلبة المستجدين حيث رحب بهم وهنأهم على اختيارهم كلية الحقوق في فيلادلفيا لإكمال دراستهم الجامعية. وتحدث عميد الكلية عن الجامعة وما حققته من الإنجازات الأكاديمية وعن حقوق وواجبات الطلبة وضرورة الاطلاع على أنظمة وتعليمات الجامعة من خلال دليل الطالب وكيفية الاستفادة من مرافقها. كما أكد على توفر الإرشاد الأكاديمي للطلبة وعلى الجو الأسري في الكلية ، وإتباع سياسة الباب المفتوح وتعزيز حب العلم والتعلم القائم على الالتزام المتبادل. وحضر اللقاء اعضاء الهيئة التدريسية والطلبة القدامى المسجلين في الكلية، وفي نهاية اللقاء فتح باب الحوار والنقاش مع الطلبة المستجدين حول مختلف المواضيع التي تهم الطالب .















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