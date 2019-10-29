طلبة فيلادلفيا يشاركون في دورة التسامح ويحاورون النسور

وطنا اليوم-عمان:شارك عدد من طلبة جامعة فيلادلفيا في الورشة التدريبية " التسامح والسلام الداخلي " التي نظمتها المؤسسة الدولية للشباب والتنمية بالتعاون مع رابطة الاعلام البيئي بمشاركة طلبة من الجامعات والفعاليات الشبابية المختلفة برعاية دولة العين عبد الله النسور رئيس الوزراء الأسبق الذي قال للمشاركين : أن الأردن استطاع أمام الضغوط الدولية، أن يسير إلى شاطئ الأمان ويبقى سالماً من الأزمات المحيطة بفضل السياسة الحكيمة للأردن، وأشار إلى أن حكومته شكلت في العام 2012 لتجري انتخابات نيابية وترحل، إلا أن جلالة الملك كان لديه رغبة أن يشرك البرلمان بتشكيل الحكومة لأن جلالته يرغب بدخول الحكومات البرلمانية بشكل تدريجي، وأوضح أن حكومته واجهت تحديات جراء الظروف الصعبة من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والغاز عالمياً، وأن تشكيل حكومته جاء في زمن الربيع العربي، وكان وضع المنطقة بشكل عام مضطرباً وفي وقت كان الأردن يشهد فيه تحديات كبيرة تم تجاوزها بالصمود وبحكمة القيادة الهاشمية.

وبين أن معايير التقدم تعتمد من قبل جهات دولية ، مبيناً أننا نسير بشكل حثيث لتأمين المعايير المعتمدة دولياً بالنسبة لعدد السكان على شتى الاصعدة وفقاً للإمكانات فكل طفل على سبيل المثال له مقعد دراسي وكل خريج توجيهي له مقعد دراسي تقريباً ونسبة المؤمنين طبياً من المؤمنين المدنيين والعسكريين تصل إلى 75 بالمئة.

وشارك طلبة فيلادلفيا في حوار بين النسور والمشاركين أجاب خلاله على اسئلتهم واستفساراتهم، واشتملت الدورة على محاضرة للنائب منصور مراد، والدكتور كميل افرام من الجامعة الأردنية .

وفي ختام فعاليات الدورة سلم النسور الشهادات التقديرية للمشاركين وقدم له الدكتور عدنان الطوباسي درع المؤسسة تقديراً لإنجازاته الوطنية.