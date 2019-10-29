الرئيسية | شباب و جامعات الدكتور القرشي رئيساً للجنة التربية والتعليم في مؤسسة إعمار – عجلون

وطنا اليوم-عمان:اختير عضو هيئة التدريس في كلية الأعمال في جامعة عمان العربية الدكتور ظاهر رداد القرشي رئيسا للجنة التربية والتعليم في مؤسسة إعمار – محافظة عجلون. والدكتور القرشي حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص التسويق من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، ويشغل رتبة أستاذ مشارك في قسم التسويق في جامعة عمان العربية، وله العديد من الأبحاث العلمية المحكمة المنشورة في مجلات علمية محلية ودولية، وحاصل على جائزة أفضل بحث علمي في المؤتمر العالمي الإسلامي التاسع عام 2018 – تونس، وهو محكم في العديد من المجلات العلمية المحكمة المحلية والإقليمية والدولية.

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