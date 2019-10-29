رئيس عمان العربية : بالمسؤولية المجتمعية نجسد المواطنة

وطنا اليوم-عمان: شدد رئيس جامعة العربية الاستاذ الدكتور ماهر سليم على أهمية تنمية الروح الريادية لدى الطالب، وتعميم ثقافة المشاركة والبناء من منطلق المسؤولية المجتمعية التي تمثل هدفا استراتيجيا للجامعة.

وقال خلال حفل تكريم الفائزين في جائزة "عمان العربية" لأفضل مبادرة مجتمعية، بحضور أعضاء هيئة التدريس، والطلبة إن "هذا الحفل يجسد المواطنة الحقيقية لدى الطالب، لأن المواطنة أفعال وليست شعارات، ومجتمعاتنا تحتاج هذه الفعاليات".

وأضاف أن المواطن له حقوق وواجبات ومن واجباته ان يكون فعالا، مبينا ان من مشاكل المجتمع في عدم التوجه نحو محور المسؤولية المجتمعية، فالالتزام بهذا المحور يسهم ومن خلال أبناء المجتمع في وضع الحلول لمشكلات المجتمعات.

وأشار الاستاذ الدكتور ماهر سليم إلى ان من اسباب تطور ونمو المجتمعات الغربية تعميم ثقافة الالتزام بالمسؤولية المجتميعة، مبينا أن مركز الأعمال الريادية والمبادرات المجتمعية في الجامعة يهدف من خلال محوريه: الاعمال الريادية والمسؤولية المجتمعية (المبادرات) في تعزيز المشاركة وتنمية روح التطوع والعطاء، كما ان المشاركة في الاعمال الريادية والمبادرات المجتمعية يسهم في خلق القيادات الشابة المسؤولة.

من جهته قال مدير مركز الأعمال الريادية والمبادرات المجتمعية، الدكتور مطيع الشبلي إن هذا الحفل الذي يتضمن اطلاق جائزة جامعة عمان العربية لأفضل مبادرة مجتمعية يمثل انجازا لان هذه الجائزة هي الاولى على مستوى الجامعات وتهدف لتعزيز تحمل الطلبة المسؤولية تجاه مجتمعهم ووطنهم، مبينا ان العام الماضي نفذت 78 مبادرة وفق معايير دقيقة.

وفي هذا الصدد أعرب عن فخره بالطلبة وانجازاتهم متمثلة بالفوز بجائزة انجاز للمشاريع، وتأسيس اول شركة، وتأسيس اول ناد علمي للطلبة ممثلا بنادي الترجمة، معلنا عن التوجه نحو عقد مؤتمر دولي لريادة الأعمال لمشاريع طلابية العام المقبل بتنفيذ وأفكار الطلبة، وتأسيس ناد للتسويق باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.

وعرض فيلم خلال الحفل يتحدث عن إنجازات مركز ريادة الأعمال والمبادرات المجتمعية، كما عرض طلبة لتجاربهم مع التطوع وتنفيذ المبادرات المجتمعية، ولعل من أبرزها قصة الطالب الذي أسس حقيبة رياضية تساعد على تنمية التفكير الابداعي للأطفال، عقب زيارته لمناطق فيها فقر مدقع.

وفاز بجائزة "عمان العربية" لأفضل مبادرة مجتمعية مبادرة"وطنك نظيف لأنك نظيف" ومبادرة "جذورها في الأرض وفرعها في السماء" التي استهدفت مرضى السرطان.

وفي كلمة الطلبة الرياديين، قالت الطالبة ياسمين الجوابره إن هذه المبادرات ونجاحها نابع من من رؤية الجامعة التي وفرت الدعم للطالب والمركز من منطلق التزام إدارة الجامعة بقيم تاتي في مقدمتها المسؤولية المجتمعية، والدمج بين التعليم وريادة الاعمال التي يتنعكس عللى الطالب في سوق العمل، مشيرة إلى دعم الجامعة للطلبة الرياديين ومشاريعهم.

وعرضت الطالبة الجوابرة –سنة رابعة- لمشاريع المركز، مشيرة إلى أن التوجه العام الحالي متمثل بتنفيذ مسابقات ريادية بالتشارك مع مؤسسة انجاز لدعم البيئة.

وجرى في نهاية الحفل تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات تقديرا لجهودهم المتميزة في المساهمة في بناء قدرات الطلبة في ريادة الأعمال والمبادرات المجتمعية وخدمة المجتمع وهم: الدكتور جهاد المومني، الأستاذ احمد الطلافحه، الدكتور رامي الهناندة،الدكتور نبيل حميدان الدكتور محمد شبيطه الدكتور صخر النجداوي الأستاذة بثينة القدومي الدكتورة هيفاء أبو العدوس الدكتورة رهام المومني الدكتور مازن العمري الدكتور معتز الزعبي ، والدكتورة لينا المحارمه، وأسامة يوسف الرفاعي من مؤسسة انجاز.







