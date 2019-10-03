الرئيسية | شباب و جامعات حفل استقبال للطلبة المستجدين بجامعة عمان الاهلية

وطنا اليوم-عمان:برعاية الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة، نظمت عمادة شؤون الطلبة حفل استقبال للطلبة المستجدين بالتعاون مع شركة أمنية يوم الأحد 27/10/2019 في ساحة القبول والتسجيل.

واشتمل الحفل على مسابقات وألعاب شيقة قدمتها شركة أمنية للطلاب تم من خلالها توزيع جوائز قيمة على الفائزين، كما تم توزيع كتاب دليل الطالب على الطلبة الجدد لتعريفهم بكافة مرافق الجامعة وكل ما يحتاجه الطالب خلال فترة دراسته.

وقام مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين بتعريف الطلبة بالخدمات التي يقدمها المكتب من دورات، وتوفير فرص عمل مؤقتة للطلبة المتواجدين على مقاعد الدراسة وفرص عمل للطلبة الخريجين، حيث شهدت حضور صندوق الملك عبدالله "بوابة فرص" والمعهد الديمقراطي الوطني "أنا أشارك" وأكاديمية الرواد وهيئة شباب كلنا الأردن.

كما تم إقامة اليوم التعريفي بالأندية الطلابية بحيث اشتمل على تواجد نادي الصحة العامة والنادي التطوعي ونادي أثر للسمع والنطق، ونادي اللغات ونادي الثقافة والأدب ونادي العقل والنفس، حيث تواجد أعضاء الهيئة الإدارية لكل نادي وقاموا بفتح باب الانتساب لأنديتهم حسب ميول واتجاهات الطلبة، كما قام كل نادي بالتعريف عن النشاطات التي يقوم بها وما هي أهدافه.

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