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الدكتورة أبو غزالة إلى رتبة أستاذ مشارك
وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس عمداء جامعة عمان العربية ترقية الدكتورة شيرين أبو غزالة إلى رتبة أستاذ مشارك في القانون.
والدكتورة أبو غزالة حاصلة على درجة الدكتوراه في تخصص فلسفة القانون من جامعة أبردين / بريطانيا، وشغلت العديد من المناصب ومنها عميد كلية القانون في جامعة عمان العربية، ومديرا للمكتب الدولي والعلاقات الخارجية، رئيسا لقسم القانون الخاص في الجامعة ذاتها، ولها العديد من الأبحاث والمؤلفات العلمية المحكمة.
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