رئيس عمان العربية : الجامعة تتجه للتحول لجامعة ذكية

وطنا اليوم-عمان: أعلنت جامعة عمان العربية عن التوجه للتحول بشكل كامل إلى جامعة ذكية، توفر الخدمات الجامعية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس الكترونيا وبشكل مؤتمت .

والتقى رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم طلبة البكالوريوس الجدد اليوم الأحد بحضور عمداء الكليات ومديري الوحدات الإدارية ورؤساء الأقسام الأكاديمية، وتناول اللقاء بحث قضايا جامعية للنهوض بالعملية التعليمية وتهيئة البيئة الجامعية و طرق إنجاح عملية التعليم والتعلم للطبة في الجامعة.

وقال الاستاذ الدكتور ماهر سليم إن التوجه في الجامعة يتمثل بالتسهيل على طلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في رصد عملية الحضور والغياب والتوجه نحو تنفيذها الكترونيا، مشددا على ضرورة التزام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بعملية الحضور وعدم الغياب لأن هذا الالتزام سينعكس على المخرجات وضمان جودة التعليم، داعيا الجميع من طلبة وأعضاء هيئة التدريس عدم التهاون بها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الطالب الذي يتمتع بمنحة لا بد أن يحافظ عليها فمن شروط المنح المحافظة على المعدل.

من جهة ثانية، جدد الاستاذ الدكتور ماهر سليم التأكيد على رفضه كل أشكال الواسطة وعدم التهاون في مسألتين هما الغش والعنف الجامعي، وقال: "لا قبول للواسطة في هاتين المسألتين".

واضاف أن الجامعة تتبع سياسة الباب المفتوح، ومنفتحة على الاقتراحات وسماع الأراء ، مبينا أن الجامعة تتميز بجو أسري ينبذ كل أشكال الفرقة ويشجع على التمسك بالتسامح.

ودعا الطلبة إلى مراجعة عمادة شؤون الطلبة، التي تمثل الطلبة، وضرورة المشاركة في لجانها وأنديتها والتفاعل مع الانشطة المنهجية واللامنهجية، مبينا أهمية زيارة موقع الجامعة الالكتروني وصحيفة الجامعة الالكترونية وصفحة الجامعة على الفيسبوك لضمان عملية مشاركة بناءة من قبل الجميع.

كما وجه الطلبة لضرورة الالتزام بالخطة الاسترشادية لبرامج البكالوريوس، مبينا وجود مرشد لكل طالب في الكلية ينصح بمراجعته لضمان معرفة صحيحة للخطة وكيفية التخرج في الموعد الصحيح.

وكرم رئيس الجامعة في نهاية اللقاء طلبة كلية الهندسة المشاركين في برنامج التبادل الطلابي مع جامعة اوكلان البريطانية، والفائزين في مسابقة مشاريع التخرج في كلية الهندسة.







