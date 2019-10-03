وطنا اليوم-ارتفع معامل التأثير العربي بعد التقييم العام لمجلة البلقاء للبحوث والدراسات والصادرة عن عمادة البحث العلمي في جامعة عمان الأهلية ليصبح 1.82 لعام 2019 مقارنة ب 1.7 للعام 2018، وذلك بعد سلسة من الإجراءات قامت بها عمادة البحث العلمي للارتقاء بمستوى المجلة.

ووفقاً لتقرير معامل التأثير العربي، فقد حصلت المجلة على الترتيب الثالث من بين ١١ مجلة أردنية، وترتيبها 51 من أصل 407 مجلة عربية.