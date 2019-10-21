 وطنا نيوز -مجلة عمان الاهلية البلقاء للبحوث والدراسات ترتقي للترتيب 3 أردنيا
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مجلة عمان الاهلية البلقاء للبحوث والدراسات ترتقي للترتيب 3 أردنيا
التاريخ : 27-10-2019 02:43:12 المشاهدات: 522

وطنا اليوم-عمان:ارتفع معامل التأثير العربي بعد التقييم العام لمجلة البلقاء للبحوث والدراسات والصادرة عن عمادة البحث العلمي في جامعة عمان الأهلية ليصبح 1.82 لعام 2019 مقارنة ب 1.7 للعام 2018، وذلك بعد سلسة من الإجراءات قامت بها عمادة البحث العلمي للارتقاء بمستوى المجلة.

ووفقاً لتقرير معامل التأثير العربي، فقد حصلت المجلة على الترتيب الثالث من بين ١١ مجلة أردنية، وترتيبها 51 من أصل 407 مجلة عربية.


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