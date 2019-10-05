 وطنا نيوز -فيلادلفيا تنظم يوم رياضي بالتعاون مع بلدية إربد الكبرى
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فيلادلفيا تنظم يوم رياضي بالتعاون مع بلدية إربد الكبرى
التاريخ : 27-10-2019 02:41:33 المشاهدات: 469

وطنا اليوم-عمان:ضمن احتفالات الجامعة بالطلبة الجدد أقامت عمادة شؤون الطلبة – دائرة النشاطات الرياضية يومًا رياضيًا بالتعاون مع بلدية إربد الكبرى في لعبتي كرة القدم وكرة اليد،  في صالة فيلادلفيا الرياضية وبحضور جمهور من الطلبة حيث تعادل فريق جامعة فيلادلفيا مع الفريق الضيف بكرة القدم ، في حين تمكن لاعبو بلدية إربد الكبرى من الفوز بلعبة كرة اليد. 

وقد حضر اللقاء الدكتور عمر الكفاوين عميد شؤون الطلبة الذي أكد أهمية هذه اللقاءات التي من شأنها انفتاح الجامعة على المجتمع وترسيخ مفهوم الشراكة معه على الصعد كافه. وذكر مدير النشطات الرياضية السيد فراس القاضي أن هذه اللقاءات تأتي في إطار تجهيزات دائرة النشاطات الرياضية للبرامج الرياضية المنوي إقامتها في العام الدراسي 2019_2020









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