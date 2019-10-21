فريق من هندسة عمان العربية يطور استخدام الكاوتشوك في جسور المشاة

وطنا اليوم-عمان: نشر فريق باحثين من جامعة عمان العربية بحثا، يعد الاول من نوعه، في مجلة كندية حول صناعة جسور المشاة باستخدام الاطارات المطاطية (الكاوتشوك).

والبحث بعنوان (محاكاة لجسر مشاه باستخدام الإطارات المطاطية (الكاوتشوك) المعاد استخدامها، بتطبيق نظامين انشائيين مختلفين)، للدكتور عيسى عليان رئيس قسم الهندسة المدنية في الجامعة، وزملائه المهندسين في قسم الهندسة المدنية كل من المهندسة سرى الروسان، والمهندسة شروق سلام، والمهندسة صفاء حماد في جامعة عمان العربية.

ونشر البحث في مجلة كندية مصنفة ضمن قواعد البيانات العالمية، ويعد هذا البحث الأول من نوعه على المستوى العالمي، بحسب الدكتور عليان، الذي بين أن البحث استخدم الكاوتشوك في العناصر الانشائية للجسور، والذي ينطوي ضمن الأولويات الوطنية للبحث العلمي.

وقال إن هذا البحث يعزز من قيمة البحث العلمي في كلية الهندسة في جامعة عمان العربية من خلال عمل فرق بحثية في مجالات الهندسة، مشيرا إلى أن الجامعة "لا تألوا جهدا نحو تعزيز البحث العلمي التقني البحت، وتوجه الدعم المالي للمشاريع العلمية مباشرة، والمشاريع التي تخدم المجتمع المحلي؛ بمعنى أن يكون مؤداها لجهة حل المشكلات في قطاعات الصناعة والتجارة وغيرها من القطاعات الإقتصادية والتنموية الحيوية.

وقال أن الجامعة تعمل على أكثر من صعيد لدعم البحث العلمي والباحثين من خلال طرق مختلفة منها أعداد مراكز بحثية متخصصة في الكليات للتشبيك مع مراكز الأبحاث الوطنية والعالمية، وبما يفضي لدعم وتطوير البحث العلمي.