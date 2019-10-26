وطنا اليوم-عمان – أعلن رئيس جامعة عمان العربية الاستاذ الدكتور ماهر سليم أن الجامعة "لن تقبل" اي رسالة ماجستير لا تعالج قضايا المجتمع المحلي وتقترح الحلول لها.

وقال خلال لقائه اليوم السبت طلبة الماجستير الجدد في الجامعة للفصل الدراسي (2019/2020) واعضاء هيئة التدريس إن الجامعة توجهة رسالة للجميع من طلبة واعضاء هيئة تدريس بضرورة التركيز في إعداد رسائل الماجستير على تشخيص احتياجات المجتمع المحلي الاردني وحل مشاكله، داعيا المشرفين على هذه الرسائل أن تكون لها علاقة بمشكلات المجتمع.

كشف الاستاذ الدكتور سليم عن سلسلة من الحوافز والجوائز الفصلية للتشجيع على إعداد الرسائل ذات الصلة بالمجتمع ومشاكله، ودعا عمادة الدراسات العليا بعدم قبول رسائل لاعلاقة لها بالمجتمع المحلي.

وفي هذا الصدد، دعا الطلبة تعلم الاحصاء والتحليل الاحصائي والابتعاد عن المكاتب التي تقوم بهذا العمل، وقال:" إذا لم يملك طالب الدراسات العليا هذه الاساسيات لن يكون باحثا".

وقال إن لجان مناقشة رسائل الماجستير يجب الاهتمام بها ومراعاة اسس صارمة في اختيار أعضائها ومراعاة من لهم سمعة أكاديمية ممتازة، وقال: "نحن منبر علمي وتنوير لا نستطيع أن نخدع أنفسنا والمجتمع، فرسائلنا يجب أن تكون حقيقية في طريقة إعدادها ونتائجها".

وعرض في هذا اللقاء المخصص لطلبة الماجستير عن تاريخ نشأة الجامعة واقسامها وكلياتها، كما جرى التطرق للمشكلات التي تواجه الطلبة، حيث دعا الاستاذ الدكتور سليم الطلبة لضرورة قراءة دليل الطالب الذي يوضح الحقوق والواجبات، والعمل على توفير قاعدة بيانات من خلال التواصل مع عمادة شؤون الطلبة، واستثمار جميع وسائل التواصل مع إدارة الجامعة من خلال الفيس بوك والمشاركة بالبوابة الالكترونية.

كما دعا الطلبة للتسجيل في امتحان اللغة الانجليزية في هذا الفصل، أوالالتحاق بالبرنامج التأهيلي كشرط من شروط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واخذ المواد الاستدراكية.

إلى ذلك، كشف الاستاذ الدكتور سليم على ضرورة التمسك بالوسطية واحترام الرأي الاخر، واعتماد نهج التسامح ونبذ التشدد الفكري والمسلكي الذي يضر بالمجتمع والانسان، محذرا من " سلاح السوشيال ميديا " الذي يضر بوحدة النسيج المجتمعي ويبث أفكارا هدامة .