جامعة فيلادلفيا تكرم طلبتها الفائزين في مسابقة التميز المحاسبي لعام 2019

وطنا اليوم-عمان:برعاية الأستاذ الدكتور مروان كمال مستشار الجامعة وبحضور الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة ,أقامت جامعة فيلادلفيا حفلاً خاصاً لتكريم الطلبة الفائزين في مسابقة التميز المحاسبي التي نظمتها مؤسسة ((KPMG وحصولهم على المركز الأول على الجامعات الخاصة والمركز الثالث على مستوى الجامعات الأردنية كافة .

وأشاد مستشار الجامعة بالطلبة الفائزين وشكرهم على أدائهم المتميز مؤكدا أن الجامعة تحرص باستمرار على تكريم الطلبة المتميزين، وأن الفوز دليل على جودة مخرجات التعليم في جامعة فيلادلفيا كما ثمن دور أعضاء هيئة التدريس في تحفيز الطلبة على المشاركة في المحافل الأكاديمية.

وبدوره أكد رئيس الجامعة أهمية الدور الذي يضطلع به الطلبة في بناء المستقبل وأن الاجتهاد هو بوابة الطالب التي تفتح له سبل النجاح والمستقبل المشرق وهم سفراء الجامعة في شتى الميادين وأن تحقيق طلبة قسم المحاسبة في جامعة فيلادلفيا المركز الأول في هذه المسابقة أمر يدعو إلى الفخر،

وثمن نائب الرئيس / عميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي دور أعضاء هيئة التدريس في تحقيق هذا التميز وأن الجامعة تحرص باستمرار على دعم الطلبة للمشاركة في النشاطات المختلفة .

وقال رئيس قسم المحاسبة الدكتور جعفر الصوالحة إن هذه المسابقة هدفت لقياس مهارات طلبة المحاسبة المشاركين وإبراز المواهب المميّزة وتنمية روح التنافس بين الطلبة ومساعدتهم في التخطيط لمستقبلهم المهني. وأضاف أن المسابقة هذا العام كانت الأقوى وأن المرحلة النهائية شهدت منافسة قوية.

وقد حضر التكريم مستشار الرئيس الأستاذ الدكتور محمد أمين عواد، وعدد من أعضاء هيئة التدريس

وفي نهاية حفل التكريم وزعت الشهادات والجوائز على الطلبة الفائزين وهم : يزن عبد الستار محمد التونسي , حمزه هشام حسين أبو عليا , رغد حسان عباس اللحام من قسم المحاسبة في كلية الأعمال.