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طلبة من عمان الأهلية يبدأون عامهم الجامعي في بلجيكا
وطنا اليوم-عمان:في إطار سعي جامعة عمان الأهلية إلى تفعيل ودعم برامج التبادل الطلابي مع الجامعات المرموقة خارج المملكة الأردنية الهاشمية، وكخطوة أولى خطتها كلية الآداب والعلوم في الجامعة لدعم البرنامج بعد التعاون مع جامعة (ليبر دي بروكسل) البلجيكية، أرسلت الكلية خمسةً من طلبتها لدراسة الفصل الأول من العام الجامعي 2019 – 2020 في جامعة (ليبر دي بروكسل) البلجيكية فيما ستستقبل عمان الأهلية عدد من طلبة جامعة (ليبر دي بروكسل) على الفصل الدراسي الثاني من نفس العام.
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