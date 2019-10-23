الرئيسية | شباب و جامعات لغات فيلادلفيا يزور سفارة الجمهورية الإندونيسية في عمان

وطنا اليوم-عمان:التقت مديرة مركز اللغات في جامعة فيلادلفيا الدكتورة ابتسام حسين بممثل الملحق الثقافي الإندونيسي براجوس سومنتري للتباحث في سبل فتح باب التعاون الأكاديمي في برامج تعليم العربية للناطقين بغيرها في جامعة فيلادلفيا، حيث وضحت مديرة المركز نبذة عن الجامعة ومركز اللغات وامتيازات برامج تعليم العربية للناطقين بغيرها، وأبدى ممثل السفارة ترحيبًا كبيرًا بالفكرة ورغبته في مناقشة تفصيلات البرامج مع المسؤولين في السفارة، وأكّد على ضرورة إرسال تفصيلات البرنامج مختصر بالسرعة القصوى توضح الامتيازات الخاصة ببرامجنا ليعممها على الجامعات والمؤسسات الداعمة لفكرة تعليم العربية في إندونيسيا. وحضر اللقاء مساعدة مدير المركز السيدة مرام عليان. وأختم اللقاء بجولة تعريفية بالسفارة والزوايا الثقافية والتاريخية للجمهورية الإندونيسية.



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