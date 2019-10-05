فعاليات متنوعة في عمان الأهلية للتوعية بكيفية التخلص من التأتأة

وطنا اليوم-عمان:بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتأتأة والذي صادف يوم الثلاثاء 22-10-2019، قام قسم النطق واللغة - مركز جامعة عمان الأهلية للسمع والنطق، بتنظيم فعالية في مدرج محمود درويش بالتنسيق مع نادي (أثر) لطلبة السمع والنطق، حيث تحدث د. باسم مرعي مدير المركز عن نشأة قسم السمع والنطق في الجامعة، ثم تحدثت رئيسة قسم النطق واللغة المدرسة ليلى قنواتي عن الخدمات التي تقدمها عيادات النطق وعن أهمية التوعية للمجتمع بكيفية التعامل مع المتأتئ، ليتخلص من مشكلته.

كما تم تقديم اثنين من المراجعين أمام الحضور الذين تخلصوا من التأتأة حيث تحدثا عن تجربتهما بالتدرب داخل العيادات. واشتمل الحفل أيضاً على فقرات ترفيهية قدمها نادي (أثر) للطلبة الجدد شارك فيها جميع الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية. وفي الختام تم توزيع نشرات توعية حول موضوع التأتأة للكبار والصغار.