الدكتور أبو سنينة من عمان العربية عضوا في هيئة تحرير مجلة البلقاء للبحوث والدراسات

وطنا اليوم-عمان:اختير عضو هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية والنفسية في جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور عودة عبد الجواد أبو سنينة عضوا في هيئة التحرير لمجلة البلقاء للبحوث والدراسات الصادرة عن جامعة عمان الأهلية للعام الدراسي 2019/2020.

ويذكر أن الدكتور أبو سنينة أستاذ في المناهج وطرق التدريس في جامعة عمان العربية، وتولى مناصب إدارية وأكاديمية في الجامعة (نائب عميد ورئيس قسم اكثر من دورة) كما اشرف على العديد من رسائل الماجستير وشارك في مناقشة أطروحات الدكتوراة في عدة جامعات أردنية كما هو معتمد لعدة مجلات علمية محكمة في الأردن والخارج.

وتعد مجلة البلقاء للبحوث والدراسات مجلة علمية محكمة ومفهرسة في قواعد بيانات Ebsco و Ulrich، وتعنى بنشر البحوث العلمية الأصيلة في مختلف العلوم الاجتماعية والإنسانية باللغتين العربية والإنجليزية، تلتزم بالإرشادات والتعليمات العالمية للنشر العلمي والالتزام بأخلاقيات النشر حسب المواصفات والمعايير العالمية.