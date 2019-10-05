الرئيسية | شباب و جامعات طالب من فيلادلفيا يشارك في مشروع متحف الحي للامم المتحدة

وطنا اليوم-عمان:شارك الطالب رامي المصري من قسم هندسة العمارة في جامعة فيلادلفيا وعدد من طلاب الجامعات الاردنية لدراسة محاولة ايجاد حلول لمشاكل حيوية تمس المواطن الاردني مثل مشكلة المياه ونقص المسطحات الخضراء، حيث يعمل الفريق ضمن مبادرة MY MARK MY CITY التابعة لمشروع المتحف الحي للأمم المتحدة. والجدير بالذكر ان مشروع متحف الحي هو مشروع جديد يهدف الى عمل نقلة نوعية في طريقة عرض الفنون لتكون فنون حية ترفع من مستوى الفكر الثقافي للمجتمعات، كما اقترح الفريق الطلابي عدة مشاريع تهدف الى خدمة البيئة وتطوير الفكر المستدام و النطاق الحضري للمدينة في عمان. وتم مناقشة هذه الاقتراحات من خلال فريق معماري فني متخصص تم الاتفاق على تطوير مشروع Rooftops"“ لتجديد وعمل مساحات خضراء على اسطح مباني عمان في الفترة المقبلة. وينطلق المشروع في مجموعة من الدول على المستوى العالمي في نفس التوقيت لتمكين الشباب من تطبيق أفكار ووضع بصماتهم على المدينة بشكل مستدام ينمي المجتمعات وليتم افتتاح مبنى المتحف الحي الخاص بالأمم بالمتحدة في مدينة كوبنهاغن في عام ٢٠٢٤ .















تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر