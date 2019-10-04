مركز التطوير الأكاديمي ينهي البرنامج التدريبي لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد

وطنا اليوم-عمان:أنهى مركز التطوير الأكاديمي في جامعة البترا البرنامج التدريبي لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد، وقالت مديرة مركز التطوير الأكاديمي الدكتورة تغريد أبو حمدان أن البرنامج يهدف إلى تعريف أعضاء الهيئة التدريسية الجدد بالأنظمة والتعليمات المعمول بها بالجامعة والإجراءات المختلفة المتعلقة بعملية التعلم والتعليم وقياس إنجازات الطلبة وحوسبة المواد الدراسية.

تضمن البرنامج المواضيع تعريف أعضاء الهيئة الأكاديمية الجدد بدور الدوائر والمراكز المختلفة بالجامعة، بالإضافة إلى التعريف بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة، والإرشاد الأكاديمي، وقواعد بيانات البحث العلمي، والموقع الإلكتروني لعضو هيئة التدريس.

وامتدت المحاضرات التعريفية للبرنامج خلال شهري أيلول وتشرين الأول تضمنت ورش للتعامل مع إدارة البرامج الأكاديمية، وكيفية إعداد الخطة الدراسية، وإعداد ملف المادة الدراسية، وأنماط تعلم الطلبة وطرائق التدريس الحديثة، ونظام الموديل، ونظام البلاك بورد، وحوسبة الامتحانات.







