الرئيسية | شباب و جامعات جامعة عمان الأهلية تتسلم راية الأتحاد الرياضي للجامعات الأردنية من نظيرتها الزيتونة

وطنا اليوم-عمان:تسلم رئيس جامعة عمان الأهلية ا.د. ساري حمدان، يوم الثلاثاء، الموافق ٢٢/١٠/٢٠١٩، راية الاتحاد الرياضي للجامعات الاردنية من رئيس جامعة الزيتونة بالوكالة ا.د. محمد المجالي.

وقال ا.د. ساري حمدان: ان جامعة عمان الاهلية ستسعى الى اضافة لبنة جديدة على الانجازات التي حققتها جامعة الزيتونة خلال احتضانها للاتحاد لمدة عامين.

واشار الى ان جامعة عمان الأهلية ستسعى الى ربط الاتحاد الرياضي للجامعات باللجنة الأولمبية والجامعات العالمية، كما سيتم توسيع قاعدة الاتحاد من حيث المشاركات لتصبح لا تقتصر على المشاركات المحلية والعربية، خاصة وان الجامعات الاردنية لديها طلبة حصدوا المراكز الاولى وحققوا الميداليات الذهبية في المشاركات العالمية، لافتا الى حصول طالب جامعة عمان الاهلية صالح الشرباتي على ذهبية بطولة الجائزة الكبرى عالميا لرياضة التايكواندو التي اقيمت في بلغاريا قبل ايام.

وتوجه د. ساري حمدان بالشكر لجامعة الزيتونة على احتضانها لراية الاتحاد الرياضي للجامعات الاردنية لمدة عامين والتي شهدت تحقيق انجازات مميزة، كما توجه بالشكر لمديري النشاط الرياضي في الجامعات لما يقدموه من اجتهاد وعمل.

بدوره قال ا.د. محمد المجالي رئيس جامعة الزيتونة بالوكالة، ان لقاء اليوم يحمل دلالتين، دلالة الألم لغياب هذه الوجوه الطيبة التي اسرتنا باجتهادها وعملها خلال فترة تسلم الجامعة لراية الاتحاد، والدلالة الثانية هي دلالة الفرح لان الاتحاد سينتقل الى جامعة خيرة طيبة من جامعات هذا الوطن وهي جامعة عمان الاهلية برئاسة د. ساري حمدان الذي لديه باع طويل في الرياضة، حيث سيكون هناك انجازات جديدة تضاف الى الانجازات التي حققتها جامعة الزيتونة.

واستعرض د. منير العفيشات امين سر الاتحاد الرياضي للجامعات "سابقا" خلال مقطع فيديو ابرز المشاركات والانجازات التي حققها الاتحاد خلال العامين الماضيين.

وحضر تسليم الراية د. مصطفى العطيات عميد شؤون الطابة في جامعة عمان الاهلية وعدد من عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الحكومية والخاصة، وعدد من اعضاء اللجان الفنية والاداريين من جامعات مختلفة.

وفي الختام قدم ا.د. ساري حمدان درعا تكريميا للدكتور محمد المجالي، كما تم تسليم راية الاتحاد الرياضي للجامعات الاردنية لجامعة عمان الأهلية.





































تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر