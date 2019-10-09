مؤتمر المسؤولية المجتمعية بين القدس المفتوحة وعمان العربية ... مطلع الشهر المقبل

وطنا اليوم-عمان:يرعى الأمين العام لإتحاد الجامعات العربية الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس، المؤتمر العربي الدولي الثاني المُحكم بعنوان (المسؤولية المجتمعية للجامعات: التزام وتشريعات) الذي تنظمه جامعة عمان العربية بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة في الثالث من الشهر المقبل.

ويتناول المؤتمر على مدار يومين موضوعات في مستوى الاحتراق الوظيفي وعلاقته بالمسؤولية المجتمعية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة في الأردن، ودور عمداء كليات "جامعة شقراء" في تفعيل الشراكة المجتمعية والمعوقات وسبل التطوير، وحوكمة ممارسات المسؤولية المجتمعية في ضوء المقاصد الشرعية، ودرجة ممارسة القيادة التحويلية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية ودورها في تعزيز المسؤولية المجتمعية من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا، ودراسة حول دور الجامعات الفلسطينية في محاربة الفساد.

وسيشارك في المؤتمر ممثلون عن مصر، والسودان، وليبيا، وفلسطين، والجزائر، وقطر، والسعودية، والكويت، والأردن، حيث يناقشون في جلساتهم مساهمة مؤسسات التعليم العالي في التنمية المستدامة من خلال المسؤولية المجتمعية، وأهمية المسؤولية المجتمعية للجامعة ودورها في خدمة المجتمع، ودور الجامعات الفلسطينية بمحافظة طولكرم في خدمة المجتمع في ضوء مسؤوليتها المجتمعية، والشفافية الإدارية وتأثيرها على سلوك وكفاءة العاملين في الجامعات الفلسطينية، ودور التحول الرقمي في تعزيز المسؤولية المجتمعية للجامعات المصرية، ودراسة تطبيقية عن جامعة مدينة السادات، وواقع ممارسة الجامعات لمسؤوليتها المجتمعية من وجهة نظر مدرسي علم الاجتماع والخدمة المجتمعية في الجامعات الفلسطينية، وأثر العيادة القانونية: خطوة فعالة نحو تعزيز المسؤولية المجتمعية للجامعات.

ويأتي عقد هذا المؤتمر تتويجاً للعلاقات الأكاديمية والبحثية بين الجامعتين، حيث وقعت الجامعتان اتفاقية تعاون علمي في وقت سابق تقرر بموجبها تبادل أعضاء من الهيئتين التدريسيتين، وتشجيع زيارات الوفود من الطلبة في المجالات الثقافية والرياضية والعلمية، وتنظيم المؤتمرات الدولية المحكمة، وتنظيم الحلقات الدراسية المتخصصة، وتبادل أوراق البحوث العلمية والدراسات والاطروحات، فضلا عن القيام بالبحوث العلمية المشتركة والتأليف المشترك .