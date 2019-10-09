طلبة فيلادلفيا يشاركون في الورشة التدريبية الشباب والثقافة

وطنا اليوم-عمان:شارك مجموعة من طلبة فيلادلفيا في الورشة التدريبية التي عقدتها الجمعية الثقافية للشباب والطفولة بعنوان "الشباب والثقافة" بمشاركة عشرين شاب وشابة من عدد من الجامعات الاردنية والفعاليات الشبابية المختلفة بدعم من وزارة الثقافة. وقال الدكتور عدنان الطوباسي أستاذ علم النفس والارشاد النفسي المساعد في جامعة فيلادلفيا، رئيس الجمعية ان هذه الورشة التدريبية تأتي في اطار اهتمامات الجمعية بتنمية مهارات النجاح عند الشباب وتنمية مهاراتهم ومواهبهم وقدراتهم الحياتية، وقال أن الثقافة هي كل الجهود الإنسانية التي تشمل التراث العلمي والأدبي والفني والاتجاهات والقيم والعادات والأفكار والمهارات التي تشكل مسيرة المجتمع وتساهم في تقدمه وتطوره، وعن أهمية الثقافة قال هي المحافظة على اللغة وهوية الأمة، ونقل المعرفة والتراث الإنساني، والانفتاح على الشعوب والثقافات الأخرى، والإبداع الأدبي، وتغدية للحوار، وفهم الآخر، ومواكبة الانفجار المعرفي .

وأشار أن تأثير الثقافة تكمن في استثمار الوقت، ورفع المستوى الثقافي للإنسان، وتنمية المواهب والهوايات، واستثمار الطاقات للإبداع والابتكار، والارتقاء بالسلوك الإنساني والذوق العام، وبناء الفكر الإنساني، والابتعاد عن الروتين والتحرر من قيوده. ومن خلال مجموعات العمل حلل المشاركين في الورشة التدريبية دور الجامعات والاسرة ووسائل الاعلام المختلفة في تنمية الثقافة عند الشباب. وفي ختام فعاليات الورشة التدريبية سلم د. عدنان الطوباسي رئيس الجمعية الشهادات التقديرية للمشاركين في الدورة .