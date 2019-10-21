جامعة البترا تصدر العدد الرابع من مجلة صوت البترا

وطنا اليوم-عمان:أصدر نادي جامعة البترا العدد الرابع من مجلة صوت البترا تضمنت أخبار الجامعة وأنشطتها المتنوعة في المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية إلى جانب موضوعات في الأدب والفكر.

وأبرزت المجلة الإنجازات التي حققتها الجامعة وأساتذتها وطلبتها بدءًا من الحصول على الاعتمادات المحلية والعالمية منها شهادة الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد البريطانية وشهادة ضمان الجودة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية للمرة الثالثة مرورًا بحصول فريق من الجامعة على براءة اختراع أمريكية لجهاز لعلاج ديسك الرقبة عن بعد.

وتضمنت المجلة أخبار اجتماعية لتكريم عدد من عمداء الكليات السابقين في الجامعة وأخبار الرحلات الترفيهية التي نظمها نادي الجامعة لأعضائه إلى البحر الميت ومحمية عجلون ورحلة إلى الديار المقدسة لأداء العمرة.

وأفردت المجلة صفحتين للترقيات والجوائز التي حققها أعضاء الهيئة التدريسية والمؤلفات التي أنتجوها خلال العامين الماضيين، وفي نهاية المجلة خصصت صفحة الغلاف الداخلية لبراعم حضانة جامعة البترا الخاصة برعاية أبناء العاملين.

وتكونت أسرة التحرير من المدير العام الدكتور أحمد الخطيب ورئيس التحرير الدكتور تيسير مشارقة وعضوية كل من الدكتورة ميادة الحيالي والدكتور إياد ملاح والمدرسة سماح الحنبلي وسكرتير التحرير سامي الأسمر وتدقيق الدكتور نبيل حسنين وإخراج وتصميم الدكتور محمد خيري.