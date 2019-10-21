الدكتورة المحارمة من عمان العربية تحصل على أعلى نسبة استشهاد للأبحاث

وطنا اليوم-عمان:حصلت عضو هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية والنفسية الدكتورة لينا المحارمة على أعلى نسبة استشهاد للأبحاث التي قامت بنشرها في مجلات علمية عالمية محكمة.

وجاء حصول الدكتورة المحارمة ضمن أعلى 5% مؤلف استشهد بمقالاتهم من أصل (13.000) مؤلف، ضمن أكثر من (105.000) مؤلف تم دراسة ومراجعة استشهاداتهم المرجعية من مجموع معادل "ارسيف".

والباحث العلمي هو أحد المحركات البحثية المعتمدة عالميا حيث يوفر طريقة سهلة للبحث الموسَّع عن الأعمال البحثية التي يحتاج إليها الباحثون والدارسون.

ويساعد الباحث العلمي Google Scholarالباحثين على حصر ونشر الإنتاج العلمي والفكري والتصنيف وحساب الاستشهادات، وكذلك حساب المقاييس البحثية للباحثين، ويعمل على رفع تصنيف المؤسسة العلمية التي ينتمون لها.

والدكتورة المحارمة حاصلة على درجة الدكتوراه تخصص التربية الخاصة من جامعة عمان العربية، وعضو هيئة تدريس في كلية العلوم التربوية والنفسيه في الجامعة ذاتها، وعضوا في المجلس العربي للموهوبين