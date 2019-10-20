الرئيسية | شباب و جامعات جامعة عمان الأهلية تستلم رسمياً تصنيفها من منظمة كيو أس العالمية

وطنا اليوم-عمان:نيابة عن رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان استلم الدكتور أنس السعود مساعد الرئيس لشؤون الإعتماد الدولي والتصنيف شهادة التصنيف الخاصة بالجامعة من منظمة كيو أس العالمية والتي صنفت الجامعة بأربع نجوم نهاية الشهر الماضي، هذا وقد حصلت الجامعة على خمس نجوم لكلية الصيدلة ومعايير أخرى مثل التدريس، المرافق، العالمية، والمسؤولية الاجتماعية. تم تسليم الشهادة على هامش قمة كيو أس المقامة في الهند على مدار أربعة أيام. يذكر أن جامعة عمان الأهلية ستدخل هذا العام وللمرة الأولى في تصنيف كيو أس للجامعات العربية، وقد وضع رئيس الجامعة خطة واضحة وقابلة للتحقيق لدخول الجامعة في تصنيف التايمز وكيو أس لجامعات العالم خلال عامين، وشنغهاي خلال خمسة أعوام، لتنضم حينها جامعة عمان الأهلية لنادي الألف جامعة في هذه التصنيفات. وقد بدأت الجامعة بالفعل التحضيرات اللازمة لتحقيق مثل هذه الانجازات ومنها استقطاب أفضل الباحثين العالميين والحصول على منح بحثية ذات قيمه، والعمل على مشاريع بحثية مشتركة مع أفضل جامعات العالم.





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