معرض لتدوير الكتب الجامعية بجامعة البترا

وطنا اليوم-عمان:افتتح مدير الموارد البشرية في جامعة البترا صالح حمدان معرض تدوير الكتب للفصل الأول للعام الدراسي 2019/2020، والذي يستمر لمدة أربعة عشرة يوما في مبنى المكتبة، بحضور مديرة المكتبة عفاف عبد الرحمن وعدد كبير من طلبة الجامعة، وأعضاء من الهيئتين الأكاديمية والإدارية، حيث حمل المعرض شعار "شركاء في النجاح والعلم للجميع".

ويهدف المعرض الذي وصل عدد الكتب المعروضة فيه إلى 550

كتاب ودوسيه إلى إعادة تدوير كتب المقررات الدراسية بين طلبة الجامعة، ونشر روح التعاون والتكافل بين الطلبة، وزيادة شعور الطلبة بأهمية الكتاب، ونشر العلم والمعرفة بالوسائل المتاحة.

ويساعد المعرض الذي تنظمه مكتبة الجامعة بشكل سنوي الطلبة في توفير ثمن الكتب والدوسيات الدراسية من خلال تبادلها مع زملائهم، وقد خصصت الجامعة صناديق لإعادة تدوير الكتب تم توزيعها بالكليات لتشجيع الطلبة على وضع الكتب في الصناديق ولسهولة تجميعها وإعادة تدويرها في معارض تدوير الكتب .

ومن الجدير بالذكر أن مكتبة الجامعة تقيم هذا المعرض بشكل سنوي.