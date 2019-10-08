جامعة فيلادلفيا الأولى على الجامعات الخاصة والثالثة على مستوى الجامعات الأردنية

وطنا اليوم-عمان:حققت جامعة فيلادلفيا المركز الأول على الجامعات الخاصة والثالثة على مستوى الجامعات الأردنية في مسابقة التميز المحاسبي الرابعة التي نظمتها مؤسسة كي بي ام جي الأردن بالتعاون مع جامعة اليرموك، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 والتي شارك فيها 22 جامعةً من الجامعات الأردنية، وتهدف هذه المسابقة لقياس مهارات طلبة المحاسبة المشاركين وإبراز المواهب المميّزة وتنمية روح التنافس بين الطلبة ومساعدة الطلبة على التخطيط لمستقبلهم المهني. وتسلم رئيس قسم المحاسبة الدكتور جعفر الصوالحة كأس المركز الثالث في المسابقة.

وتكون فريق جامعة فيلادلفيا من الطلبة يزن عبد الستار محمد التونسي، حمزه هشام حسين ابو عليا، رغد حسان عباس اللحام، وحصد الفريق المركز الثالث بجائزة مقدارها 300 دينار أردني، وعضوية مقدمة من منظمة IMA)) الدولية.

وقال رئيس قسم المحاسبة الدكتور جعفر الصوالحة إن تحقيق طلبة قسم المحاسبة في جامعة فيلادلفيا المركز الثالث في هذه المسابقة أمر يدعو إلى الفخر، وهذا ليس غريب على جامعة فيلادلفيا كون الجامعة تحتل المركز الأول في تصنيف الجامعات الأردنية في العديد من التخصصات الدولية، وثمن الدكتور دور أعضاء هيئة التدريس في تحقيق هذا التميز.

وأضاف أن المسابقة هذا العام كانت الأقوى وأن المرحلة النهائية شهدت منافسة قوية بين الجامعات وكانت جامعة فيلادلفيا الجامعة الخاصة الوحيدة التي تأهلت للنهائي، وابدى العديد من الحضور اعجابهم بمستوى طلبة الجامعة.