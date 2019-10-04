جامعة فيلادلفيا توقع اتفاقية تعاون مع نوى إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد

وطنا اليوم-عمان:وقعت جامعة فيلادلفيا اتفاقية تعاون مع "نوى"- إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد - التي تم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، ووقع المذكرة عن الجامعة الاستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة، وعن "نوى" الرئيس التنفيذي لشركة نوى للتنمية المستدامة السيد احمد الزعبي.

وأشاد الأستاذ الدكتور الشيخ سالم بالجهود المبذولة في رعاية ودعم الشباب من خلال إطلاق مثل هذه المبادرات التي تلبي طموحات الشباب وتوجه طاقاتهم واستغلال أوقات فراغهم في الأعمال التطوعية التي تنمي ثقافة العطاء والانتماء لديهم كما وتعرف الشباب بالفرص التطوعية المتاحة في مختلف أنحاء المملكة .

ونصّت المذكرة التي تم توقيعها في حرم الجامعة على ترسيخ ثقافة العطاء في المجتمع وذلك بإشراك طلبة الجامعة بالأعمال التطوعية المنفذة من قبل المؤسسات الشريكة لنوى، من خلال منصة "نحن" الإلكترونية وهي المنصة الوطنية لتطوع ومشاركة الشباب التي اطلقت بالشراكة بين "نوى" ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد وبالتعاون مع وزارة الشباب، وتعمل "نحن" على إتاحة الفرصة لطلبة جامعة فيلادلفيا للمشاركة في الأعمال التطوعية المنشورة على المنصة، وحفظ السجلات التي تبين المشاريع التي تطوعوا بها، وعدد الساعات التي أتمّها كل طالب، والسماح للطلبة بفتح حسابات خاصة على منصة "نحن" الإلكترونية، تمكنهم من الوصول إلى المنصة والتعامل معها.

وتقوم "نوى" بتدريب طلبة من الجامعة على كيفية استعمال منصة "نحن" الإلكترونية، بالشكل الذي يضمن مقدرتهم على مساعدة الطلبة الراغبين في التسجيل، واستخدام المنصة بالشكل السليم، ومنح الجامعة حق الدخول على المنصة وإنشاء حساب خاص بها للإشراف على حسابات الطلبة، ومعرفة المشاريع المدرجة في المنصة، والاطلاع على سجلات تبين المشاريع التي تطوع بها الطلبة وعددها، وعدد الساعات التطوعية التي أتمها كل طالب، واستخراج التقارير التي تلزم، وطباعتها.

ومن جانبه عبر المدير التنفيذي لنوى السيد احمد الزعبي عن الهدف الرئيسي لتأسيس المنصة لتكون الأولى من نوعها في الأردن بهدف تشجيع العمل التطوعي والمشاركة الشبابية لإحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم من خلال منصة إلكترونية تضم فرص تطوعية من مختلف مؤسسات المجتمع المدني والشركات الخاصة والقطاع العام. كما وعبر عن اعتزازه بشراكة العمل مع جامعة فيلادلفيا ولجهودها في استغلال الطاقات الشبابية وتوجيه أوقات فراغهم في الاعمال التطوعية عبر منصة نحن بالإضافة إلى تجهيزهم وتهيئتهم لملائمة متطلبات سوق العمل.

وحضر توقيع الاتفاقية الدكتور عمر الكفاوين عميد شؤون الطلبة في الجامعة والدكتور عماد الحلواني مساعد عميد شؤون الطلبة وكل من الطالب عبدالرزاق سلطان والطالبة ملك بركات.







